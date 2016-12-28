迎接2017 中市台灣大道廣場舉行元旦升旗

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迎接2017年，台中市府在台灣大道廣場舉行元旦升旗典禮。（盧金足攝）

為迎接2017年，台中市政府將於106年1月1日元旦上午7時起在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「台中市各界慶祝2017年元旦升旗典禮活動」，首度採用國樂演奏國歌、國旗歌，並安排一系列精采表演節目，並準備6500份手工皂贈送給參加活動的市民及團體，歡迎共襄盛舉。

2017年元旦升旗典禮活動，有別於以往採播放國歌及國旗歌的方式，民政局邀請成立30年的台中市元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌，並帶來暖場表演。此外，警察局長陳嘉昌也將領唱國歌，除肯定警察同仁的優異表現外，也展現新一年持續穩定治安表現的決心。

民政局長蔡世寅表示，為鼓勵並提供表演機會，升旗典禮邀請光明國中舞蹈班、東山高中管樂隊及台中女中樂儀旗隊等3個特色教學團體擔任節目表演，最夯的陸軍第10軍團人形氣偶也將前來與市民同樂，活動精彩可期。

現場並準備6500份手工皂（其中500份向身心障礙機構採購），贈送前來參加活動的市民及團體，送完為止。民政局歡迎市民踴躍參加，以歡欣鼓舞的心情，一起迎接2017年的到來。

(中時)