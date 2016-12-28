共機繞台是威嚇 游錫堃：盼美重視台安全

行政院前院長游錫堃將率代表團赴美慶賀，他說，中共軍機繞台是在威嚇，非常不禮貌，希望美能更加重視台灣安全。(劉宥廷攝)

前閣揆游錫堃(右)今上午到高雄蒞臨友人新開幕的鑫園汕頭火鍋店，心情相當愉快。(劉宥廷攝)

游錫堃(右)幫火鍋店開幕剪綵，和南部友人握手致意。(劉宥廷攝)

行政院前院長游錫堃下月16日將率政府組跨黨派代表團出席美國總統就職典禮，他28日南下幫友人火鍋店開幕剪綵，受訪表示，中共軍機繞台訓練頻傳，這都是在威嚇台灣，非常不禮貌，會藉到美慶賀時表達台灣需要，企盼美方能重視台灣安全，不論軍售或台美關係加強，希望美能做得更好、更多。

前閣揆游錫堃今上午到高雄蒞臨友人新開幕的鑫園汕頭火鍋店，面對媒體詢問「即將代表政府率團赴美慶賀，有無規劃見什麼人或邀請總統當選人川普訪台？」游錫堃表示，能擔任代表團長率團去慶賀，是總統蔡英文的好意，台美間關係密切，友誼也很重要，美國相對對台幫助也很大。

游錫堃指出，期許此行平安愉快，不負使命，促進台美友誼更好、更長；至於邀請美國總統到台灣，這沒有那麼快能做得到，因慶典場合很大、各國貴賓很多，要和川普見上一面也沒那麼容易。

游強調，若是有見到川普團隊成員或政府官員，會希望他們能更加重視台灣安全，並會提到近期中共軍機三番兩次繞台訓練，這是在威嚇台灣，此行為非常不禮貌，因此，不論是軍售或是其他方面等台美關係加強，希望美國能做得更多、更好。

代表團員包括游錫堃夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源、立法委員陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐、陳怡潔；預計在1月16日啟程，1月23日返抵國門。

(中時)