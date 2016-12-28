時報廣場即將跨年 潘基文告別紐約
聯合國秘書長潘基文任期將在今年12月31日畫下休止符，他決定屆時將出席時報廣場（Time Square）水晶球年終跨年倒數計時活動，做為他於聯合國在位10年的終點站。
再過4天就是2017年，時報廣場跨年夜重頭戲—水晶球上三角形水晶板今天安裝就緒。今年設計主題是「天賜仁慈（Gift of Kindness）」，水晶板上薔薇花環被橄欖葉支撐點綴，有點反思過去1年全球不平靜之意。
潘基文31日午夜將與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）共同出席曼哈頓中城時報廣場跨年倒數計時活動，親自按鍵讓水晶球緩緩升起，與來自全球各地上百萬名民眾共同慶祝新年，也為自己任期屆滿返韓前留下珍貴回憶。
時報廣場水晶球今年連續第17年由愛爾蘭華特福水晶球（Waterford Crystal）公司負責設計。靈感主軸來自體現團結與和睦，頗能符合反思過去1年全球動亂不斷，急需仁慈及同情心。
這顆全世界最大水晶球直徑有12英尺，重達1萬1875磅，由3萬2256個LED燈泡組成，將在跨年夜晚點亮。
「時報廣場聯盟」（Times Square Alliance）總裁湯普金斯（Tim Tompkins）期盼全球沉浸歡慶新年之際，也能瞭解新年的意義。
紐約時報廣場跨年倒數是全美最盛大的歲末年終活動，社會大眾將一起迎接新的一年。1051228
(中央社)
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