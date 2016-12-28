台水：106年底前不漲水價

台灣自來水公司董事長郭俊銘今年7月上任時曾喊出1年內不漲水價，郭俊銘今天加碼承諾，明年底前都不漲水價，後續再視經濟發展及民意決定是否調整。

立法院經濟委員會今天審查106年度台水公司預算。

國民黨籍立委王惠美、廖國棟等人原先提案 106年台水營收增列10%，但郭俊銘認為，除非有漲水價的空間，否則有難度；而漲水價一事，後續遭民進黨籍立委陳明文反對，因此預算維持原列數。

郭俊銘今年7月上任時曾喊出1年內不漲水價，考量立委也反對調漲水價，郭俊銘中場休息受訪時再度做出承諾，明年底前不調漲水價，後續再視經濟發展及民意決定是否調整。

不過郭俊銘表示，台灣水價是全世界第 3低，先進國家水價都比台灣高，用戶自然就會節約用水，而台灣水價太便宜，也造成用水量是全世界數一數二多，不利推動節水，但調漲水價又憂心影響民生，讓他坦言很矛盾。

郭俊銘指出，儘管目前台水與台北自來水事業處水價接近，但同樣投資10億元，台水用戶可能僅1萬戶，北水處用戶數卻是台水10倍，兩者投資成本不同。1051228

(中央社)