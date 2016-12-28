阿富汗首都發生爆炸 傳釀傷亡

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目擊者表示，阿富汗首都喀布爾一處人潮擁擠地區驚傳爆炸，造成人員傷亡。1名警官表示，這起炸彈爆炸案似乎是衝著1位國會議員而來。

路透社報導，這名因未被授權和媒體談話，而要求不要透露身分的警官也表示，爆炸案造成若干死傷。不過，他未透露任何細節。

阿富汗上週也發生一起爆炸案，自殺炸彈客鎖定的是另1位國會議員，當時造成7人喪生。1051228

(中央社)