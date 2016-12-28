免驚鉛汙染！台水本月完成鉛管汰換工作

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先前全台仍有不少逾40年的老舊鉛管，讓民眾擔心溶出鉛影響健康。台水今天丟出好消息，表示全國2萬多鉛水管戶已在本月全面汰換完成，改以塑膠水管取代，不用再擔心鉛溶出問題。

為了換鉛管，台水砸了9億多元，台水董事長郭俊銘表示，本月完成宜蘭用戶更換後，整體三年鉛水管汰換計畫已完成，總共有宜蘭、花蓮、苗栗約2萬多戶，其進入家戶的一段鉛管被改換成塑膠水管。

至於更換前民眾是否有喝到鉛水？郭強調，台水有幫鉛管戶做健康檢查，目前血中檢出鉛含量都是0，不必擔心。

(中時)