獲聘國策顧問 崑濱伯驚呼：不夠格
台南市後壁區農民「崑濱伯」黃崑濱，以農民身分獲聘為國策顧問，今天接獲不少親朋好友祝賀。他接受訪問時則謙虛表示，自己連國語都講不好，實在不夠格。
崑濱伯今天一上午忙著接親朋好友打來恭喜的電話，也有菁寮附近的鄰里鄉親直接上門恭賀。他則頻頻致謝，還一直說很不好意思、不敢當。
他說，農業政策不是一兩句話就能說得清楚的，而且數都數不完。他只是一個「赤腳農夫」，專業的東西其實不懂；但他覺得農地不能夠荒廢，政府應該想辦法活化才是。
崑濱伯表示，身為農夫，看到大量閒置的農地相當心疼；台灣生產的糧食還不夠自給自足，包括台糖的農地在內，都不應該荒廢，或許可以提供給有心的年輕人耕種，否則很可惜。1051228
(中央社)
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