日對台窗口加台灣 程建人：日本算慢了

日本對台準外交代表機構明年元旦起更名,加入「台灣」,對此,前外交部部長程建人今天說,這雖是外交上的小提升,但許多國家代表機構都已改名,包括美國,「日本算是慢了」。

日本對台灣準外交代表機構公益財團法人「交流協會」(Japan Interchange Association)明年1月1日起將變更名稱為「日本台灣交流協會」(Japan-TaiwanExchange Association),外交部今天表示歡迎。

程建人受訪時表示,駐外機構的名稱改變時,通常雙方應該都要同意,所以表示日方應有與我方商量,因此外交部應該事先知道,也就表示外交部是接受這樣的名稱。

程建人說,日本與大陸建交後,日本在處理兩岸關係時很謹慎、也很敏感,尤其大陸方面也會要求嚴謹,所以在這種情況下,日本會避免在名稱上盡量不提到「台灣」,但後來美方也改了,「駐美國台北經濟文化代表(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)」;早年西班牙是「駐西班牙孫中山中心」,後來也於1993年改名為「駐西班牙台北經濟文化辦事處」;希臘原本是一個觀光機構,後來也於1979年1月1日設立「希臘共和國外貿促進會駐華名譽代表辦事處」。

程建人說,很多國家的代表機構都已經慢慢改了,除便於了解辨識外,「也反映出來我們跟其他國家的關係改善」,進一步改善關係。

因此,包括美國、西班牙、希臘很多國家的代表機構名稱都已經改了,「日本算是慢了」。日本改變交流協會的名稱,可能是認為並未違反對中共的承諾,尤其也未觸及「一個中國」政策,所以日方認為大陸應該不會不滿。

程建人解讀認為,這是外交上台日關係交往上的一個小的提升。不過,他仍建議蔡政府應該更廣泛、深入、長遠的思考,如何在兩岸關係與對美關係當中,根據中華民國國家的利益,找到自己的定位,因此,相較之下,日本問題較不是那麼重要。1051228

(中央社)