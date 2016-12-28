麵包師傅新店開張 黃士福開心迎賓

我要評比

拍攝前總統陳水扁引發議論的麵包師傅黃士福原營業場所，年底租約到期，在附近開新店，今天上午開幕，黃士福開心迎賓，直呼「覺得踏實」。

黃士福一早就開工，不同以往的是臉上多了笑容，他說，新店開幕「覺得比較踏實，我會更加努力打拼」，一路走來謝謝媽媽和乾姐王友蘭幫了很多的忙，走過困難。

王友蘭表示，一路上壓力很大也遭到恐嚇，阿扁事件不再多談，「我們該做我們的工作了」，阿扁的事應由社會來公論，現在就是把麵包做得更好。

她說，新店面位置離原工作坊不遠，籌備新店面黃士福遇到資金困難，因此出面投資幫忙開店，陪他走下去，不用擔心錢的問題，高市經發局昨天也核定商業登記。

由於忙於新店裝潢，黃士福至今還有許多訂單尚未消化完，新店增加許多烤盤、烤箱設備，讓訂單出貨更順利，同時增加麵包展示空間供消費者選購。

黃士福今天端出古早味蛋糕慶開幕，他表示，近期研發木瓜牛奶麵包，期許自己研發更不同的健康養生的麵包食品。

鄰居表示，看到媒體上門才知麵包師傅搬到隔壁了。今天早上烘焙坊喬遷開幕，包括前立委張顯耀、市議員黃紹庭到場為黃士福打氣鼓勵。

張顯耀表示，當麵包師傅受到強權欺負，有這麼多人幫忙，社會很溫暖，新店開幕感到很欣慰，祝他生意興隆。 1051228

(中央社)