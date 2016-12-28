把關食安 環保署化學局正式運作
環保署毒物及化學管理局今天正式運作，首任局長為原環保署主任秘書謝燕儒。環保署長李應元說，環保署責無旁貸，未來會透過跨部會協調，做好食安源頭把關。
環保署毒物及化學管理局今天正式運作，李應元致詞時表示，食安問題歷經兩次政黨輪替，現在確定在環保署下成立化學局，環保署責無旁貸。
李應元表示，化學局透過勾稽、登錄制度的加強，讓不應該流入食物體系的化學品，在第一個階段就能被掌握，會從300項的毒性化學物質，擴充到3000項化學物質，甚至是登錄100公斤以上的2萬7000種化學物質，這個部分會先加強。
謝燕儒說，目前政府有篩出57種可能流入食品的化學物質，有8種是列管的毒性化學物質，化學局將會先從這部分開始勾稽，並查核是否還有第58、59種可能會出現的物質。另外在法令未建置完備下，也希望先與所有販售點建立夥伴關係，從源頭管控流向。1051228
(中央社)
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