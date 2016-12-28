疑剎車失靈 貨車撞多輛車再撞魚羹店

我要評比

一輛貨車今天行經高雄市大寮區時，疑因剎車失靈，貨車連撞10多輛汽機車後，再撞及土魠魚羹店，造成2名男子受傷送醫，警方調查肇事原因和責任。

警方初步調查，這輛載運兩部堆高機的貨車行經大寮區光明路一段和鳳林二路的交叉路口時，不明原因先失控擦撞同向的6輛汽車後，再駛往對向車道擦撞6輛汽機車。

這輛貨車仍剎不住，再撞及路旁的一家土魠魚羹店，撞毀部分攤位和座椅，食材散落一地，店家和路人受到驚嚇。

高雄市消防局據報派出救護車前往救護，將受傷貨車駕駛蘇姓男子及一名男乘客送醫。

警方表示，初步調查肇事駕駛沒有酒駕情形，進一步調查肇事原因和釐清責任。1051228

(中央社)