蔡英文出席民進黨中執會

我要評比

（張鎧乙攝）

民進黨主席蔡英文（見圖）近日分批跟綠委餐敘，席間提到，推動改革都會得罪人，總有陣痛、民調低等狀況，明年也將是辛苦的一年，希望大家都能一起努力，28日參與中執會前，向媒體揮手致意。

(中時)