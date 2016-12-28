87年次前役男短期出境 1／1起線上申請
2017年1月1日起，民國87年次（含）以前出生依法尚未服役的男子，出境應事先申請核准，為簡政便民，內政部役政署已建置「役男短期出境線上申請作業系統」，自1月1日起正式上線受理申請。役男網路申請短期出境，經查核無兵役管制情形者，系統將立即通知核准，達到全年365天，全天24小時服務。
依《兵役法施行法》第48條及《役男出境處理辦法》規定，役男尚未履行兵役義務者，出境應經申請核准。年屆19歲達法定兵役年齡之役男，依法尚未服役者，如果計畫於連續假期期間出國短期旅遊，請至「役男短期出境線上申請作業系統」進入申請頁面，輸入基本資料欄位，無兵役管制情形者系統將核准出境，並應自行列印核准通知單併同有效護照，持憑出境。
民政局提醒，自2017年1月1日起，尚未履行兵役義務役男申請短期出境之作業，將改於線上申請，並以核准通知單取代於護照加蓋核准章戳，年屆19歲役男依法尚未服役者，務必於出國前完成線上申請出境核准手續。
(中時)
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