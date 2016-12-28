未經消防建管審核 中市府籲遊客勿住日租套房

台中市府組聯合稽查小組，不分平日假日執行稽查，以斷水電等強力方式，掃蕩日租套房等非法旅館。（盧金足攝）

元旦連續假期即將到來，台中市政府觀光旅遊局提醒，日租套房常使用華麗照片與低價吸引民眾投宿，但由於未經過消防建管審核，且曾發生詐騙案件，請務必慎選經政府核發旅館業或民宿登記證及專用標識的合法業者，權益才有保障。

觀光旅遊局長陳盛山表示，日租套房就是非法旅館，常假藉「民宿」或「套房出租」的名義實際經營旅館業務，未經過觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，也無投保公共意外責任險，住宿旅客的安全嚴重缺乏保障。此外，亦曾有不肖人士假借網路刊登「虛擬住宿資訊」，詐騙旅客住宿費用的案例，觀光旅遊局鄭重籲請旅客，切勿入住日租套房等未合法旅宿場所。

台中市的日租套房多集中於逢甲商圈及一中街商圈，觀旅局今年1月至今已稽查190家次，查獲並裁罰36家次，累計裁罰金額614萬元，並強制執行2家累犯業者斷水斷電處分。

陳盛山強調，市府已將日租套房列入專案查緝重點對象，並有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告，除要求網路平台業者立即撤除下架外，未來將依立法院新修正通過之發展觀光條例規定，針對刊登非法旅宿廣告之業者直接裁罰，從源頭阻斷非法業者行銷管道。

此外，聯合稽查小組加派人力，增加稽查日租套房的頻率，不分平日假日執行稽查，貫徹掃蕩日租套房等非法旅館之決心，維護住宿旅客公共安全，呼籲非法業者切勿以身試法。

除積極查緝非法，觀旅局也針對有條件且有意願朝合法永續經營之日租套房業者，提供法規諮詢等相關協助，積極輔導合法化；自2015年起迄今，已輔導5家日租套房業者合法化經營。

日租套房藏危機，觀光旅遊局提醒出遊的旅客消費大眾，訂房時務必事先查證，可利用台灣旅宿網查詢台中市或全國各地合法旅館或民宿，現場投宿前，先查看業者於旅客接待處是否有是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識，保障自身權益與生命安全。

(中時)