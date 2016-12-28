隱婚生子又添新證 鍾漢良密會神祕妻
「小太陽」鍾漢良近年來頻被傳隱婚生女，但他都一一駁斥，不過現又被陸媒拍到他在聖誕節前來台，再度和「神秘妻」同框。
鍾漢良日前傳出和品牌設計師謝易樺已婚且有個女兒，兩人還被捕獲在泰國私會，據《全明星探》報導，聖誕節前夕，鍾漢良低調現身台北，後謝易樺來到他的公寓，本來穿短褲的她，離開時卻換成長褲，看來這裡是小倆口的住處。
他此行僅在台待1天，且都沒和謝易樺有特別互動，似乎怕被媒體拍到，而在鍾漢良返回大陸後，謝易樺和一名貌似保母的女子帶女童去餐廳吃飯，席間她餵女童吃飯，還親她額頭，展現濃濃母愛。
(中時電子報)
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