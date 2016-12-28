網羅陽岱鋼 巨人有望效法火腿創造台灣觀光財
日職巨人隊網羅陽岱鋼加盟，今在台灣為陽岱鋼舉行第2次加盟記者會，從明年球季開始，有機會帶動起台灣東京一日看球熱，為巨人球團創造龐大的台灣球迷商機。
陽岱鋼效力日本火腿時期，為北海道吸引許多台灣觀光財，幾乎成為免費的觀光大使，如今轉戰巨人，相信又會帶來一連串觀光效應，尤其近幾年自助旅行相當盛行，廉價航空的頻繁，此次加了陽岱鋼又讓東京觀光多了一個賣點。
從飛機航班來看，每天從桃園機場出發飛往羽田與成田，就有31航班，松山機場也有固定8航班飛往羽田，成田機場搭乘交通工具前往東京巨蛋約1個半小時，羽田更在1小內就可以抵達，一日看球圈有機會形成。
陽岱鋼最終選擇巨人，除了感受球團需要，今也表示，選擇東京，對於家人的環境，孩子的教育都有更多的選項，也成為他最終落腳巨人的原因之一；他也提到，轉戰巨人，讓更多球迷來到東京更方便，也期望讓更多球迷可以親自來看巨人軍的比賽，免費為新球團做出號召。
(中時電子報)
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