中市南屯區忠勇路路平啟動，12月底完工

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貫穿台中工業區、成功嶺的台中市南屯區忠勇路，市府建設局已啟動路平專案，預計12月底完工。（圖／台中市府提供）

台中市南屯區忠勇路北起西屯區、南接烏日區學田路，貫穿台中工業區、成功嶺、文山國小、嶺東科技大學等，為重要通勤及通學路段。但因車輛長期頻繁輾壓，路基嚴重沉陷；市府建設局考量安全，已展開路平工程，採「半半施工」方式，將改善路面1147公尺，同時改善違規斜坡道150公尺，預定12月底完工。

為避免造成交通衝擊，並減少施工過程造成民眾進出不便，建設局施工、監造團隊已於忠勇路周邊擴大辦理交通維持，並設置施工標誌及替代道路指示標誌，配置義交協助交通指揮與指引，維護交通順暢。

此外，施工單位也委託警廣協助宣導道路施工資訊，提醒駕駛民眾避開施工路段。

(中時)