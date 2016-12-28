「莉亞公主」死前 被爆又開始濫用藥物

嘉莉費雪又被爆出死前又有濫用藥物的問題。（圖／達志影像）

《星際大戰》女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)日前因心臟病發緊急送醫，搶救後仍在27日離世。不過先前就有藥物濫用問題的她，現在努力戒除後，傳出她在約感恩節期間又有濫用問題，未知是否與她的死因有關。

嘉莉費雪早期就曾多次表示自己有酗酒及吸毒問題，她濫用藥物問題嚴重，但她也很努力戒除。只是美國八卦網站《RadarOnline》爆料，指嘉莉費雪在今年感恩節期間，濫用藥物問題疑似復發，有知情人透露，身邊朋友都討論「她到底有無戒除藥癮？」還有好友表示前些日子曾看到她很亢奮的模樣。

費莉嘉雪的死因傳與心臟驟停有關，如今又有消息指她仍受抑鬱、焦慮以及躁鬱問題而仰賴藥物，讓不少粉絲都相當心疼；就連曾與她合作過電影且爆出不倫戀的哈里遜福特也都發聲哀悼。

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(中時電子報)