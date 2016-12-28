金馬服務中心成立 福建省政府擺脫「涼」機關

「行政院金馬聯合服務中心」成立，福建省政府擺脫「涼」機關的契機。（李金生攝）

兼執行長翁明志（右）強調，未來將整合中央與地方的力量，提供金馬鄉親最佳服務。（李金生攝）

「行政院金馬聯合服務中心」已經行政院核定成立，將配合蔡英文總統勞軍或行政院長林全視察行程，正式掛牌運作。兼任執行長的福建省政府秘書長翁明志強調，未來將整合中央與地方的力量，提供金馬鄉親最好的服務，包括協助推動「小三通」在內。

行政院在26日核定福建省政府呈報設置「行政院金馬聯合服務中心」設置要點，並自即日起生效。未來，該中心將整合行政院相關部會派駐金馬地區機關（構）現有資源，在提升行政效率的基準下，強化服務金馬地區民眾。

省府表示：金馬聯合服務中心任務包括：

(1)提供民眾所需資訊、諮詢、服務及輔導事項。(2)接受民眾對各部會主管事務之陳情及建議事項。(3)協調各部會協助金馬地區地方政府推動有關金馬地區各項重大建設與重要政策事項。(4)協調、整合派駐金馬地區之相關部會所屬機關（構），提升行政效率與為民服務品質事項。(5)協助金馬地區地方政府配合各部會推動相關政策與計畫事項。(6)推動金馬地區資源整合，建立區域整合協調機制。(7)協助金馬地區推動小三通業務。(8)其他涉及各部會主管權責須協調整合事項。

該中心設主任1人，由福建省政府主席兼任，綜理各有關事務；執行長1人，由福建省政府秘書長兼任，襄助主任處理各相關事務；副執行長2人，由行政院指派金馬地區相當簡任第12職等人員兼任之，必要時得依聘用人員聘用條例聘用之，負責協調、整合各單位有關業務，其中1人派駐連江縣。

省府指出，金馬聯合服務中心將依業務性質分組辦事，需用工作人員由福建省政府派員兼辦，並由福建省政府編列預算支應，在「1套人馬、2塊招牌」的條件下，往讓省府有政可施，員工有公可辦的目標大步邁進。

(中時)