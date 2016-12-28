無自來水偏遠部落 台南再少一個
台南市大內區馬斗欄部落因地處偏遠，居民無自來水可用；市府向中央爭取改善經費建置的馬斗欄高地加壓站配水池啟用後，讓居民得以使用乾淨安全的自來水。
台南市部分山區位屬偏遠，投資自來水鋪管工程造價過高，居民必須長期倚賴山泉水或至外地購水，相當不方便。
台南市長賴清德表示，自來水是現代化都市的基本要素，屬人民權利，因此向行政院提案，由經濟部水利署協助佈建自來水工程。位於烏山頭水庫上游的大內區馬斗欄部落，有數十戶居民至今無自來水可用，市政府就履行改善措施。
他說，此次工程是由中央補助新台幣190萬元、市府配合510萬元；由台灣自來水公司施作1處配水池、加壓站並沿174市道鋪設輸水管線1197公尺。
另外，市府再補助大內區公所新台幣140餘萬元，鋪設連接供水主幹管與馬斗欄部落間之外管線約5000公尺，並建造1個主水塔及2個中繼水塔，徹底解決馬斗欄部落山區無自來水可用問題。
看著水龍頭流出的自來源源不絕，居民都笑得開心，直呼這真是最好的新年紅包了。
台南市政府經濟發展局指出，縣市合併升格後，市府陸續佈建自來水工程。174線只剩馬斗欄至東山區坪園子，約9.5公里距離尚未鋪設輸水管；175線也僅剩東山區南勢冷水坑至橫路約4.3公里未完成。期望水利署能專案補助施作，徹底解決六甲、東山、大內、楠西區沿線部落無自來水可用問題。1051228
(中央社)
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