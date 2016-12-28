人工受孕出包 荷蘭26婦恐懷錯胎
荷蘭一間醫學中心發現多達26名婦女，可能於該中心做體外人工受精（IVF）時，錯誤使用到他人的精細胞。醫學中心已通知相關當事人，今天並宣布展開調查。
法新社與德國之聲（DW）報導，烏得勒支大學醫學中心（University Medical Centre in Utrecht）在一項聲明指出，一個「程序上的失誤」影響到2015年4月中旬到2016年11月中旬這段期間接受體外受精者。
聲明說：「受精期間，來自一對接受治療者的精細胞，可能被用於其他26對接受治療者的卵細胞，使得這些卵細胞有可能與原定父親以外的他人精子受精。」該醫學中心表示，儘管懷錯胎的機會很小，但可能性「不能排除」。
接受人工受精治療婦女中有一半的人已懷孕或已生下小孩。當事人已接獲相關通知，醫學中心除對當事人表示遺憾，也表示會盡力將問題儘速查清楚。
人工受精搞混的狀況過去曾發生過，其中一起是2012年一名新加坡母親事後指控為她做手術的診所出現誤失，將她丈夫的精子與一名陌生人搞混。
據當時新聞報導，這名華人婦女於2010年生下孩子時首度懷疑有問題，因為孩子的膚色與髮色，明顯與她白人丈夫不同。（譯者：中央社陳亦偉）1051228
(中央社)
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