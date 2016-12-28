2017全國模範勞工初選開跑 中市府受理推薦
優秀勞工站出來！為發揚敬業的工作態度，勞動部辦理2017年全國模範勞工選拔及表揚活動，由台中市政府薦送部分自即日起至2017年1月10日止受理，符合選拔資格的人都可透過公司或工會推薦，參與選拔。
市府勞工局指出，2017年全國模範勞工選拔依參選資格分為企(產)業勞工組、職業勞工組、工會領袖組及工會會務人員組等4個組別；各機構推薦參選、各組別推薦上限人數為符合資格勞工1名。市府將在各組別中評選1名薦送參與全國選拔，請各機構依選拔及表揚要點，踴躍函報符合資格人員參選。
勞工局長黃荷婷提醒，各機構報送時需檢附資料包括，選拔表、佐證資料、無不良紀錄證明書、參選人切結書及參選全國模範勞工選拔檢點表，以A4紙張格式逕送勞工局辦理評選，規格不符或逾期薦送者，不予受理。
(中時)
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