洪秀柱今兩度致歉 籲常委回家溝通意見

國民黨上週強硬通過黨主席等4項黨內公職選舉時程，引發黨內不滿。黨主席洪秀柱在議事錄確認前先發言兩度致歉，她表示，上週引起諸多紛擾，讓支持者憂心，藉今天場合向大家致歉，向所有支持者表示歉意，「讓大家煩惱了」。

洪秀柱說，國民黨面臨兩次選舉挫敗、黨產追殺，以及黨內各項改革，處處都是嚴峻挑戰，也是百年政黨需要思考如何改變的時候，「如果不再改變，如果再故步自封，不再開創新的局面，我想我們就沒有明天了。」

洪秀柱指出，大家都愛這個黨，大家口口聲聲說要團結抵禦外面所有不利的力量，團結改革不是口號，這次紛擾後，要以最誠懇態度加強溝通，嚴格約束幹部同仁多聽各方的意見，凝聚共識對黨有好處。

洪秀柱也向中常委喊話，黨內可以有不同聲音，但拜託各常委回到家裡來溝通意見，「我們一定要開會，如果不開會，意見沒辦法溝通，難免產生誤會，甚至發生各種沒必要的隔閡」。

洪秀柱表示，眼見執政黨民調下滑，但國民黨並未得到社會更多認同，深感遺憾，她要負相當大的責任，再次用最誠懇態度向各位表示她由衷的歉意。

此外，國民黨秘書長莫天虎提出三點建議，包括一、明年四項黨職選舉時程不變；二、黨代表與黃復興黨部黨代表合併選舉下下屆開始實施，明年不實施；三、下屆黨代表應選總額，為落實票票等值，黃復興黨代表名額，將依黨員人數比例調整，適度予以增加。

(中時)