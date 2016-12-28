用一次性容器 北市擬每週查1次蛋商

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台北市動物保護處今天說，配合農委會針對生鮮禽蛋使用一次性裝載容器或包材政策，26日上午針對台北市蛋商稽查，開出3張稽查輔導單，未來也會每週1次稽查，預計半年內完成。

動保處表示，為配合農委會動植物防疫檢疫局針對生鮮禽蛋使用一次性裝載容器或包材政策，26日上午對台北市蛋商稽查，並開出3張稽查輔導單，但會給予限期6個月改善。

動保處說，北市現有67家蛋商，將進行每週1次稽查，預計半年內完成，目前以未落實蛋箱清洗消毒產銷業者，也就是蛋商與盤商為優先查核對象，違反規定者，先給予勸導期3個月至6個月的改善期限，拒不改善者就會依法開罰。

動保處呼籲，依「動物傳染病防治條例」第14條第4項規定，「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，目前針對違反者會先予以勸導，並依違反情節給予3個月至6個月的改善期限，但零售商目前不會被罰，必須限期改善。

動保處說，倘若拒不改善或1年內再次違反者，將依同規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲業者配合辦理，以免觸法。

動保處表示，關於傳統市場、雜貨店若採用乾淨紙箱等一次性裝載容器裝載禽蛋販售，取代傳統重覆使用塑膠蛋箱，就可正常買賣散裝蛋，消費者仍可購得散裝蛋，基於公共衛生使用一次性裝載容器或包材，可減少污染外，也有助於提升消費者購買蛋品衛生安全。1051228

(中央社)