日對台窗口改名 蕭美琴：務實做法
身兼立法院台日交流聯誼會秘書長的民進黨立委蕭美琴，今天對日本將交流協會改名為日本台灣交流協會表示，務實做法；聯誼會榮譽會長、前立法院長王金平說，不便評論。
公益財團法人「交流協會」（Interchange Association, Japan）宣布，自明（106）年1月1日起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。
立法院長蘇嘉全擔任會長、前立法院長王金平擔任榮譽會長的立法院「台日交流聯誼會」，王金平對此表示，不便評論。
身兼立法院台日交流聯誼會秘書長的民進黨立委蕭美琴下午受訪表示，這是務實的做法，讓外界明確知道交流協會的功能與意義，促進台日之間的關係。
蕭美琴說，台日早期斷交做了一些政治考量，沒有形成處理台日外交關係的機制，如今在名稱上釐清，讓大家理解交流協會的功能與角色，這樣的調整是務實的做法。
台日交流聯誼會副會長也是親民黨立委李鴻鈞對此尊重，但希望不要觸動對岸敏感神經。另一位副會長、民進黨立委姚文智說，非常好的一件事情，百分之百歡迎，台灣駐外機構如果能夠逐漸正名，且凸顯美國總統當選人川普稱呼總統蔡英文為台灣總統的意義，盼外交部推動以台灣認同取得國際社會的支持。1051228
(中央社)
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