亞憲協秘書處明年元月首爾揭牌

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首爾市政府今天透露，亞洲憲法法院和相應機構協會（亞憲協）研究秘書處將於明年1月在首爾國際中心揭牌成立。這將是國際司法組織常設秘書機構首次在南韓成立。

南韓聯合新聞通訊社報導，首爾市政府將與亞憲協研究秘書處簽訂協議，市政府將提供首爾國際中心內的辦公場所，亞憲協秘書處將在首爾舉行法官委員會會議、研究員委員會會議等國際會議。

據報導，亞憲協研究秘書處今年8月在印尼峇里島舉行的第3次大會上，全場一致決定在首爾成立研究秘書處。

報導指出，亞憲協成立於2010年7月，旨在透過憲法審判機構之間的交流合作促進亞洲民主、法治和人權發展。亞憲協研究秘書處將收集及刊登憲法的研究成果，定期舉行國際會議和研討會等。1051228

(中央社)