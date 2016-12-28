南韓第3代先進巡防艦 將具反飛彈能力

軍備展的FFX-III模型，導入匿蹤設計。(圖/DAPA)

南韓國防採購局（DAPA）今天與現代重工(Hyundai Heavy Industries)簽定未來巡防艦第三代(FFX-III)的合同，首艦預計將在2021年下水，目前該型艦尚未命名。

海軍情報網(navy recognition)報導，目前南韓海軍已有兩型巡防艦，分別是FFX-I仁川級與FFX-II大邱級，都是由現代重工承包建造。FFX-III是在FFX-II大邱級的發展基礎上再進一步，有全方向的小型版相位陣列雷達和更大的垂直發器(VLS)。據說FFX-III使用南韓自製的海弓飛彈，射程較前一代更長，甚至具有反飛彈能力。

從軍備展的FFX-III模型來看，它所配備的雷達與過去的神盾軍艦不同，它安裝在綜合桅杆上，代表這型雷達重量相對較輕。以往配備相陣雷達的軍艦在配重上都必須注意重量，避免頭重腳輕。不過輕便的相陣雷達搜索範圍也會下降，現在仍不清楚FFX-III的雷達性能。

FFX-III的排水量約3500噸，總長度125公尺，全寛15公尺，吃水5公尺。

(中時電子報)