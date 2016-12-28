王建民打經典賽？郭總：機會不大

郭泰源有心理準備，王建民打經典的機會不大。(張國欽攝)

2017棒球經典賽總教練郭泰源，28日赴苗栗全國高球場參加王建民高球公益賽，2人有見面，卻對王建民是否參加經典賽的事，隻字未提，但郭總說：「我有心理準備，他打的機會不大。」

郭總表示，11月到美國就與王建民談過，希望他經典賽為中華隊效力，但至今始終沒有確定的答案，這陣子他可能在忙，沒有與他聯繫談到這件事，所以打不打的答案到現在還沒出來，也不知道他的想法。

王建民將於明年元月4日返美，郭總28日得知後回答說：「怎麼這麼快！」，他表示，會在他回美之前找他談一談，想知道他最後的決定是什麼。

「不過他明年還要拚大聯盟，我有心理準備打的機會很小，不過還是期待他來加入中華隊。」郭總說。

由於王維中、胡智為、陳偉殷、李振昌等旅外投手相繼宣布婉拒參加經典賽，使得中華隊陷入投手荒困境，對此郭總表示，要等決定參加經典賽的最後名單出來，再來想辦法如何補強。

針對日職巨人隊要陽岱鋼作完身體評估再決定代表中華隊打經典賽，郭總只說：「好啊！」，未發表任何看法。

(中時電子報)