公、私校教師退休金差1倍！高教工會批年改不公

年金改革不公，公、私立大專教師退休年金差很大！高教工會指出，近日政府新推出的年金改革腹案，完全沒有改善私校大專教師「所得替代率」是各類身份中最低的問題，平均月退所得更只有公立大專教師的2分之1，不但無法保障老年生活，更將造成私校老師為向公校流動，只專注在研究、忽略教學品質的惡果，呼籲政府立即改善私校大專教師退休年金，促進公私校平等待遇。

高教工會組織部主任林伯儀指出，政府在年金改革辦公室提出的草案聲稱「要讓所有受雇者都有6成的所得替代率」，但現行私立大專教師的所得替代率卻只有3成，若以工作25年來看，私校大專教師是各種身份別中，所得替代率最低的一群，僅有30％，遠低於公立大專教師所得替代率的60-70%，也低於勞保投保年資勞工的50%。

舉例來說，年滿35歲進入大專擔任助理教授的教師，工作年滿25年滿60歲，以正教授最高薪俸退休，若任職在私校，退休每月能領取的年金是29760元，但若是在公立大專，則是59709元，約相差了2倍，「根本是同工不同酬」，因此高教工會發起全國線上連署，要求政府未來的改善公私大專所得替代率不同的問題。

國立中正大學政治系副教授陳尚志分析說，公私校教師退休待遇不同將造成很多不好的後果，私校老師為了向公校流動，把精力放在做研究而忽略教學品質，而公校老師也無法向私校流動，就算有很大的教學熱忱， 一考慮到退休後的生活，家人就會說「不准去」，像他自己，只好在台北、嘉義兩頭跑。

陳尚志說，進公校或私校任職坦白說不在於優秀與否，而是「運氣」成分居多，難道要讓運氣決定公私校老師退休所得的待遇嗎？

為讓私立大專教師了解自身的年金權益，高教工會推出「私立大專校院教師退休年金試算」，有需要的教師可自行上網試算所得替代率，工會表示，若政府不積極面對3萬私校大專教師的訴求，將會採取更具體的行動，「在私校教師退休年金沒有向上提升前，就是無效的年金改革！」

(中時)