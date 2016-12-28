泰勒絲耶誕登門獻唱 96歲硬漢也哭了

年年耶誕都會送歌迷大禮的美國鄉村小天后泰勒絲，今年選在耶誕日隔天送上驚喜，她突訪高齡96的老兵粉絲，還超親民地自彈自唱，樂得老人家合不攏嘴，眼眶泛著淚光。

美國娛樂新聞網站E! News報導，泰勒絲（Taylor Swift）昨天冒著暴風雨突訪96歲老兵波特（Cyrus Porter）在密蘇里州新馬德里郡（New Madrid）的家。

大部分96歲老人可能沒辦法欣賞泰勒絲的歌，但波特不一樣，他堪稱泰勒絲鐵粉，曾從新馬德里郡鄉下跋涉到130英里外的聖路易、甚至更遠的田納西州曼非斯，只為聆聽偶像的演唱會，親眼一睹偶像風采。

波特最近接受地方新聞訪問時，談到他有多喜愛泰勒絲：「我去過她兩場演唱會…我喜歡她表演的方式。」後來這段訪問在網路上瘋傳，或許因此讓泰勒絲注意到波特，促成她的意外造訪。

泰勒絲來訪前1天，波特才邀請72名親友同歡，在家裡辦完耶誕趴。昨天泰勒絲的廂型車緩緩駛入波特家車道時，他許多親戚還沒離開。

波特今天告訴美聯社：「我女兒打開門，大叫：『是泰勒絲！』的時候，我根本不敢相信。我會說，這雖然不是真的奇蹟，但也差不多是了。」

泰勒絲花了約1小時與波特一家人聊天，還拿著吉他自彈自唱夯歌「通通甩掉」（Shake It Off），波特說：「全家人在後門廊合唱，我還以為會搞到警察可能上門！」

家人則對媒體透露，波特看到偶像現身簡直樂翻了，「他笑得合不攏嘴，眼眶甚至泛著淚光」。

家人把影片放上網後，網友也一面倒地稱讚小天后降臨「民間」。Tabitha Russell說：「好貼心，我眼淚都快掉出來了。」

還有人大讚：「好可愛！她真的是最棒的！」1051228

(中央社)