水獺大金小金長大了 學會上磅秤量體重
台北市立動物園今天表示，103年因為救傷從金門送到園內的歐亞水獺寶寶「大金」、「小金」和「金莎」，轉眼即將成年，在保育員照顧下，不止泳技一流，還學會自己上磅秤量體重。
動物園表示，歐亞水獺約1歲半到2歲時成年，現在「大金」、「小金」和「金莎」都即將「轉大人」，今年年初開始進行動物訓練，希望能達到在不使用麻醉的情況下，為動物進行基本的身體健康檢查、甚至施打疫苗及抽血等，以減少動物麻醉的相關風險與耗費。
動物園說，歐亞水獺進行動物訓練時，保育員手上會拿著指揮棒及響板，只要水獺到達指定地點、碰觸指揮棒，保育員便會按壓響板，給予牛腱丁及柳葉魚當作獎勵。
保育員表示，目前「大金」、「小金」和「金莎」已經學會定點訓練，只要用指揮棒指揮方向，牠們便會迅速地到達指定地點，此外，牠們也會聽保育員的指示，自己上磅秤測量體重。
保育員說，接下來的目標，是讓牠們練習進到運輸籠中，由於動物本身就會對不熟悉的狹小空間感到緊迫，因此需要耐心慢慢引導，來建立更多的信任與安全感。
動物園說，現在每週二、四下午2時，都會有保育員為歐亞水獺進行動物訓練，民眾可到台灣區一窺究竟。1051228
(中央社)
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