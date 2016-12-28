又有建商涉行賄北市里長 檢調今二度搜索

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台北市中正區南福里女里長鄒桂蓉涉嫌利用里長職權，去年2月成功向建商勒索180萬元，才同意讓建商動工。台北地檢署上月依貪汙治罪條例罪嫌針對鄒女實施搜索約談後，又查出另家建設公司也涉嫌行賄鄒女，今再指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索涉案建設公司，並約談馮姓負責人等4人到案說明。

檢調指出，依據《台北市道路挖掘施工維護管理要點》，包商若在區里內請求開挖道路、申請施工延期，須經當地里長簽名同意，包商才能施工或延期動工。

檢調接獲檢舉，指某建設公司預定在台北市中正區南福里進行新建大樓建案，但當地里長鄒桂蓉在前年12月，以該管理要點規定要脅建商，硬是不在文件上簽名同意放行，直到2015年2月間，建商拿出180萬元分批交給鄒女，她才點頭簽名放行。

台北地檢署檢察官謝雨青，11月18日指揮台北市調查處，持法院核發的3張搜索票，前往鄒女住處等地執行搜索，並以貪汙罪被告身分約談鄒女等人到案，今日則針對另家涉嫌行賄的建商發動搜索。

(中時)