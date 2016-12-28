肥胖共病多 40歲胖男3個月不舉
1名吳姓房仲業主管，因業績壓力大、飲食不正常，加上平時常應酬喝酒，已有肥胖和高血脂問題，未料卻因此嚴重影響性生活，有近3個月時間都「硬不起來」，根本無法完成房事，求診後，經過半年飲食和作息調整，成功將體重降回標準值，並搭配醫師給的藥物，終於找回性福。
收治該病例的林口長庚醫院泌尿科主治醫師黃世聰指出，保守估計，全台有勃起功能障礙的成年男性逾百萬人，臨床觀察發現，其中近6成民眾，都是因高血壓、糖尿病或心血管疾病引起，「但不少求診的民眾，卻不知道自己有三高問題」。他補充，BMI超標者的勃起功能障礙者，只要減肥，逾半數可改善。
書田診所泌尿科主任醫師周固表示，肥胖之所以會讓男人軟趴趴，是因肥胖易共病糖尿病、高血壓、血管硬化、荷爾蒙失調、陰莖易埋藏在脂肪層、體能表現差而易產生挫折等多種原因造成；他強調，勃起功能障礙雖然是種「表現」而非「疾病」，卻常是種身體出問題的警訊，民眾不應忽視。
民眾若肯花時間，透過均衡飲食、運動來擺脫肥胖，多能有效補脫「舉弱男」。但黃世聰提醒，減肥並非短期可速成，正在減肥的民眾，若仍有性事的需求，可經醫師診斷、搭配服用醫師開立的指示用藥來找回雄風，但勿和治療冠心症的硝酸鹽類藥物同時服用，否則恐會造成血壓過低。
抽菸、睡眠不足也都是勃起功能障礙因素，民眾應擺脫上述壞習慣；黃世聰進一步強調，酒精屬於中樞神經抑制劑，「小酌雖可助興，喝過量就會敗性」。
(中時)
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