大谷翔平領軍 「大谷世代」球員出頭天

大谷翔平領軍，「大谷世代」球員們漸竄出頭。(美聯社資料照)

今年黑田博樹等老將陸續引退，象徵一個世代的結束，而大谷翔平等1994年到1995年初出生的球員，紛紛竄出頭來，「大谷世代」一詞就此誕生，如今除了大谷，與他同期的藤浪晉太郎等5名高中生，也個個成為一軍主力戰將。

《Full-Count》報導整理今年在一軍活躍的「大谷世代」選手，其中表現最出色的大谷，一舉獲洋聯最優秀投手及指定打擊，以及洋聯MVP殊榮，季後也獲球團加薪7千萬日圓(約1925萬台幣)，與達比修有並列為日本火腿隊史中，五年內獲最高薪的高中生。

同樣打出精彩一季的，還有效力廣島的鈴木誠也，他今年出賽129場，打擊率3成35、29轟、95分打點、16盜，皆為生涯最佳，還在6月17到19日的比賽，連三場打出致勝轟，站穩主力外野的他，也獲得4400萬日圓(約1210萬台幣)加薪。

其他如羅德捕手田村龍弘、阪神北條史也，也都因不錯的表現，獲得球團加薪的肯定，然而當年頂著甲子園優勝投手光環，進軍日職的藤浪晉太郎，就比較悲情了！他今年出賽26場，只投出7勝11敗戰績，挑戰連四年10勝失利，更被減薪1千萬日圓(約275萬台幣)，命運相較前兩人來得坎坷。

與藤浪一樣表現失常的，還有效力中日龍的若松駿太，他上季主投23場繳出10勝4敗、自責分率2.12的亮眼成績，但今年狀況急轉直下，出賽場數減少到19場，成績也下滑到7勝8敗、自責分率4.06，同樣遭減薪600萬日圓(約165萬台幣)。

儘管命運大不同，不過他們個個在一軍出頭，且成為國家隊主力，而與他們同期，選擇繼續念大學的田中正義、柳裕也等人，也在今年向日職叩關，強將如林的「大谷世代」，能否追上甚至超越過去「松坂世代」及「手帕世代」的成就，相當值得期待。

(中時電子報)