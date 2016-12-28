國一交流道3色箭頭標線又變白 用路人亂了
國道一號溪湖、北斗交流道匝道出口的白色箭頭標線，今年3月突然改為紅、藍、白3色箭頭引起熱烈討論，不料，最近的3色箭頭標線竟悄悄的又被改回原來白色，不少用路人納悶，甚至有人質疑「交通部是不是錢太多」！
高速公路局中區工程處解釋，之前經常有用路人逆向誤闖匝道，所以「試辦」將匝道出口的白色箭頭標線改為立體的紅藍白3種顏色，但3色立體標線不符《標誌、標線、燈號設置規則》，如果要執行，將呈報交通部評估效益、並要經過修法，為此「試辦」的標線要暫時先回復。
今年3月，國道一號溪湖及北斗等交流道匝道出口原本的白色箭頭，突然被發現竟都改成紅藍白3色，由於像是軍中班長值星帶與國旗很特別，立即引發議論，有人甚至猜測是不是遭 「惡作劇」。但經查證，高公局證實該3色立體標線是為了預防逆向誤闖國道所試辦的標線，「是真的」。
但用路人百思不解，才畫上半年多的3色立體標線，最近竟然悄悄又被塗掉，並且改回到原來的白色，同樣的，又是引發議論，「是不是無效才塗掉？」、「交通部的錢太多 ？」、「不明白為什麼要改來改去」，更有用路人直呼「會被搞亂了！」
(中時)
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