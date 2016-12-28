跨年來貢寮！3路線樂活之旅！賞日出夕陽、品美味鮑魚
跨越2017年新樂活路線！看貢寮小旅行吧！看美麗的日出、日落撫慰心靈，還有尚青「貢寮鮑」挑逗你的舌尖！今年的跨年連假有安排好行程了嗎？三天連假，不知道要去哪嗎？新北市農業局告訴民眾一個好地方！可以享受東北角海天一色與綠山蒼綠的美景，更可以品嚐安心味美的貢寮鮑等在地優質水產品。
來趟新北貢寮一日遊，欣賞貢寮東北角美麗的好山好水與純樸的漁村後，再到掛有「貢寮鮑」旗幟的在地餐廳享用貢寮鮑與在地優質水產品，讓您「鮑」山「鮑」海，新年「鮑」開好兆頭！
新北市幅員廣闊，擁有背山面海的秀麗景緻，當暢遊東北角特色的景點時，還能夠品嚐在地尚青的漁特產，農業局特別推薦冬季限定，獲得安心標章認證的「貢寮鮑」，鮮甜肥美的食材，讓您安心享用。
為了讓民眾可以明顯識別販售貢寮鮑的餐廳，新北市政府特別針對在地5家使用貢寮鮑的餐廳（龍蝦大王餐廳、新港海鮮餐廳、黑白毛餐廳、嘉邑海鮮小館、富士海鮮餐廳）授予「貢寮鮑」旗幟及圍裙，您可以在旗幟的引導下品嚐到安心食材，讓您的跨年假期不僅可賞美麗景色，更可安心享用美食！
以下推薦三大旅遊路線：
●單車鐵馬樂悠悠：由福隆火車站騎著單車，行經舊草嶺隧道，在石城觀景區稍作停留後折返，再到貢寮餐廳吃個「貢寮鮑」補充體力。
●悠遊古道去健行：走訪東北角最具代表性的歷史人文山徑─草嶺古道，踏青覓古蹟，陶冶身心，吸收山林的芬多精，再到貢寮海邊體驗「貢寮鮑」的海中珍味。
●修身養性玩貢寮：行經濱海公路到福隆，來到靈鷲山無生道場來趟養生靜修之旅，可眺覽福隆海岸，也可近觀鼻頭角、三貂角的美麗風光，再以純淨的心情享用純淨海水養殖出的「貢寮鮑」，一切圓滿。
跨越2017，新年也有新開始！就用美好又美味的旅程揭開2017新序幕吧！歡迎大小朋友來到貢寮，認明掛有「貢寮鮑」旗幟的優質餐廳，來趟悠閒美食鮮活之旅，用舌尖、腳踏實地看看北台灣的美。
(中時電子報)
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