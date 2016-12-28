違法輸入販賣胎盤素錠 知名日商喜萊博遭搜索

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日商喜萊博公司遭檢舉未經主管機關許可，輸入含有人類或動物成分的胎盤素，對外販售胎盤素釘。台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，搜索喜萊博等2處，約談實際負責人藤本等4人到案，全案依違反藥事法等罪偵辦。

喜萊博以「城野醫生」為品牌，標榜日本第一醫學美容保養品牌，號稱美容、水凝露專家，於各大百貨公司皆設有專櫃。

檢調接獲檢舉指稱，喜萊博涉嫌自2010年起，輸入及販賣含人類及動物成分的胎盤素碇，卻未經主管機關核可，疑似涉嫌違反藥事法。

(中時)