愛滋血疑慮 專家：恐嚇民眾危害性命

有媒體宣稱有愛滋血，專家表示，冬天捐血量本來就少，常鬧血荒，媒體又用聳動語言恐嚇民眾，不僅影響血量，也可能讓需要輸血者不敢用血，危害性命。

有媒體報導，現年53歲的阿銘，妻子過世後獨自扶養6名子女長大，預計明年再步入禮堂，卻在8月接到衛生所電話，告知他5年前手術的輸血來自愛滋患者，更慘的是他成了醫療人球，沒有單位願意承認疏失。

台灣血液基金會今天發布新聞稿表示，該報導所稱疑似輸血感染事件衛生福利部疾病管制署已經澄清，是「虛驚一場」，該名輸血患者經檢驗結果是陰性，並未感染愛滋病毒。

台灣血液基金會公關處長黎蕾受訪時表示，檢驗合格的血才會送出輸用，配合疾管署追蹤愛滋感染者捐血狀況，若有捐血紀錄，會追查最後一次捐血流向，今年清查的對象全部都是陰性，沒有人因為輸血感染愛滋。

基金會表示，捐血不含有任何感染疑慮，請繼續定期捐血，維持醫療用血捐供平衡。

長期投入愛滋防治領域的台北市立聯合醫院昆明院區護理主任莊苹說，該報導有許多不清楚的概念，也是民眾容易誤解的地方，但用煽情方式寫出，「真的很讓人傻眼」。

莊苹說，捐血中心沒法子在輸血的當下100%檢驗出來源血有沒有病毒，並不是疏失，而是醫療限制，感染後本來就有空窗期，目前捐血中心已經用空窗期更短的檢驗方式，可以把關更嚴。

她說，「阿銘」在輸血後5年才被通知，也是本來如此，因為愛滋感染者可能好幾年才捐一次血，疾管署回頭追蹤「最後一次」捐血，常常都是好幾年前。當時捐血人有很大的機會根本就沒有感染，絕大多數的受血者當然也沒有被感染的機率。

莊苹表示，媒體真的不值得用如此聳動寫法去嚇人，時值冬日，捐血人本來就少，常常鬧血荒。若再恐嚇民眾，可能影響捐血意願，而受血者也提心吊膽，國外就曾發生不願接受輸血而送命的事，實為莫名的恐懼所導致。1051228

(中央社)