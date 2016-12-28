漏水率要低於16% 台水優先汰換3地管線
台灣自來水公司董事長郭俊銘今天表示，目標明年漏水率降至 16%以下，且將鎖定澎湖、基隆、高雄等高成本、高漏水、水源困難區域，加速推動汰換老舊管線。
立法院經濟委員會今天審查106年度台水公司預算。
台水近年來積極推動汰換管線計畫，以降低漏水率，郭俊銘中場休息受訪時表示，日本東京50年前漏水率也與台灣早期差不多，後來用了50年時間、花費2兆日圓，更換成本較高的球狀石墨延性鑄鐵管（DIP），才將漏水率從35%降至3%，成為全世界漏水率最低城市。
郭俊銘指出，台水在全國總管線約 6萬公里，現已汰換2萬多公里，但老舊塑膠水管總長度仍高達3萬多公里，超過5成，目前95%漏水來源都是來自塑膠水管。
為進一步降低漏水率，台水三管齊下，除了夜間減壓供水外，郭俊銘表示，還將鎖定澎湖、基隆、高雄等高成本、高漏水、水源困難區域，加速推動汰換老舊管線。
此外，考量不鏽鋼管耐震性較高，台水明年將鎖定區域新建築試辦使用不鏽鋼管，希望透過提供優惠折扣，提高用戶使用不鏽鋼管的誘因。
郭俊銘透露，今年11月單月漏水率首次降至16%以下，目標明年全年漏水率也能低於16%。
另外，台水花費 3年更換鉛管，郭俊銘表示，總經費約新台幣9億多元，共協助2萬多戶更換，已於今年12月全數汰換完成。1051228
(中央社)
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