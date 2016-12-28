惡吻CP成真？李玉璽共宿吳心緹13小時冒愛火
23歲男星李玉璽為資深藝人李亞明之子，去年他因演出電影《我的少女時代》中「歐陽非凡」一角爆紅，近日則獨挑大樑演出新版《惡作劇之吻》中男主角「植樹」，人氣扶搖直上，沒想到今(27日)周刊爆料沒禁愛令的李玉璽和女主角「月琴」吳心緹越走越近，兩人還被拍到過夜13小時，疑似熱戀ING。
據《鏡周刊》報導，李玉璽和吳心緹本月初開始為新劇宣傳，李玉璽原先斬釘截鐵表示不可能和吳心緹真的交往，近日卻改口說「未來很難說」，而吳心緹則直言跟李玉璽默契好，並認太過入戲「不時還以為他是男友」，使兩人假戲真做的傳聞更有幾分根據。
本月20日，李玉璽和吳心緹結束宣傳後，雙雙進入台北市安和路附近一間住處，據悉此地為李玉璽的租屋處，女方直到隔天中午才離開，兩人過夜長達13小時，疑似半同居，而對於兩人交往傳聞，李玉璽透過經紀人回應「就是好朋友」，解釋當晚因李媽媽煮消夜給兩人吃，吳心緹吃完因時間太晚就留她下來住客房，吳心緹經紀人則說：「不干涉藝人私生活」。
(中時電子報)
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