2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」首亮相
交通部觀光局今在圓山大飯店舉行記者會，發布2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」，將於明年2月11日元宵節晚間7點，在雲林高鐵站前虎尾主燈區正式開燈。
觀光局副局長張錫聰表示，因明年為「雞」年，由中研院院士曾永義將主燈命名為「鳳凰來儀」，意象是「鳳凰昂首飛揚，並以降臨於山之巔，振翅展現翱翔天際。」象徵帶領臺灣飛向新紀元。
元宵點燈後，每小時整點及30分各會展演1場主燈秀，將延續至2月19日晚上10點。
觀光局說明，「鳳凰來儀」總高度達23公尺，燈光設計上，採全新4D折射展現光柵片視效，並採用可回收之光學折射片，提高光源穿透性達70%以上。
另外，觀光局提及，主燈首創以19000組以上的燈光迴路系統，可將內部裝置的全彩LED燈，呈現1200萬以上的畫素色彩。民眾從各種角度，都可欣賞千變萬化的光學奇幻美景。
主燈並鑲嵌200顆以上之大型水晶，再搭配首創以蔗糖結晶粒運用於內發光材料，替代傳統濾光材料，以科技工法融入環保材質，也呼應雲林縣「蔗糖之鄉」。
觀光局同時發布「小提燈」，命名為「幸福奇雞」，可摺成雞又可收成蛋，以「雞生蛋，蛋生雞」為設計概念。
觀光局說明，「幸福奇雞」設計者林老師，在頸部、雙腳及尾巴皆以關節銜接身體，可轉動收合，翅膀也可倒插入雞身。將於2月11日自19日，每日下午3時，於虎尾主燈區及北港燈區發送。
(中時)
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