選舉時程風波 洪秀柱中常會表歉意

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中國國民黨主席洪秀柱今天為上周通過黨主席選舉時程、黨代表選舉辦法，引起紛擾讓支持者憂心表達歉意。她並說，黨內可以有不同聲音，但拜託各位中常委回到家裡來談。

國民黨21日中常會通過黨主席選舉時程、黃復興黨代表併選案，引發黨內質疑不符合民主程序，中常委姚江臨委託律師向法院聲請暫時處分，要求國民黨不得執行決議。

國民黨下午召開中常會，議事人員宣讀會議紀錄，請求確定後，洪秀柱表示，最近由於上周談到黨主席選舉時程，以及黨代表選舉辦法，引起諸多紛擾，讓支持者覺得憂心，有必要向大家致歉，「讓大家煩惱了」。

洪秀柱說，國民黨經過2次選舉挫敗，面臨這麼多挑戰，包括黨產遭追殺以及面臨黨內改革事項，處處都是對國民黨的嚴格挑戰；碰到危急時刻，百年政黨應該思考如何改變，如果不改變、故步自封、不開創新的局面，「我想我們就沒有明天了」。

她表示，國民黨面臨這樣的時刻，大家都愛這個黨，口口聲聲說要團結，抵禦外面所有對國民黨不利的力量，但團結改革不是口號，經過這次紛擾，她要以最誠懇態度加強溝通，嚴格約束幹部多聽各方意見，多凝聚共識。

洪秀柱說，黨內可以有歧見、不同聲音，但拜託各位常委回到家裡來談、來溝通，一定要開會，如果不開會，意見無法溝通，難免產生誤會，發生沒有必要的隔閡。

她表示，大家都希望國民黨好，很遺憾最近發現新聞媒體對國民黨的評論都是負面的；執政黨民調下滑，但國民黨未必得到社會更多認同，令人遺憾。

洪秀柱接著請秘書長莫天虎說明與中常委溝通情況。莫天虎首先為思慮不周帶來紛擾，表達歉意，他說，經過居間協調與溝通，綜合多數意見，提出3點建議，明年黨主席選舉等4項黨職選舉時程不變；地方黨部黃復興黨代表合併選舉案，自下下屆開始實施；下屆黨代表應選總額本於票票等值精神，重新訂定，明訂於黨代表選舉作業細則，提請中常會通過後實施。1051228

(中央社)