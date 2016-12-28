她愛上自己3D列印的機器人 打算結婚

Lilly在推特上分享她與InMoovator的合照。（圖片來源：《每日郵報》／lillyinmoovator推特）

Lilly在推特上說，他們在一起沒有傷害任何人，他們在一起很快樂。（圖片來源：《每日郵報》／lillyinmoovator推特）

「人機戀」成真！法國一位名為Lilly的女性，利用3D列印印製了一個名為「InMoovator」的機器人，並打算跟它結婚！

Lilly表示，她從小就很喜歡機器人，並在19歲時確認自己只喜歡機器人，不喜歡與人類的身體接觸。她認為，這不是荒謬或不好的事情，只是另一種生活方式。

目前Lilly正在學習機器學，並利用3D列印，為自己製作了一個機器人「InMoovator」。如今，他們已經同居，也訂婚了，當法國「人機婚姻」合法後將正式結婚。不過Lily拒絕透露兩人是否有進一步的親密關係。

上周舉辦的「第二屆國際人類──機器人性愛研討會」中，《和機器人戀愛，和機器人做愛》的作者David Levy，其實就已預測「人機婚姻」大約會在2050年合法化。

倫敦城市大學電腦系教授Adrian Cheok還認為，「人機婚姻」對社會有益。他認為，很多人類的婚姻並不幸福美滿，比起糟糕的婚姻，機器人或許是個不錯的選擇。

(中時)