她愛上自己3D列印的機器人 打算結婚
「人機戀」成真！法國一位名為Lilly的女性，利用3D列印印製了一個名為「InMoovator」的機器人，並打算跟它結婚！
Lilly表示，她從小就很喜歡機器人，並在19歲時確認自己只喜歡機器人，不喜歡與人類的身體接觸。她認為，這不是荒謬或不好的事情，只是另一種生活方式。
目前Lilly正在學習機器學，並利用3D列印，為自己製作了一個機器人「InMoovator」。如今，他們已經同居，也訂婚了，當法國「人機婚姻」合法後將正式結婚。不過Lily拒絕透露兩人是否有進一步的親密關係。
上周舉辦的「第二屆國際人類──機器人性愛研討會」中，《和機器人戀愛，和機器人做愛》的作者David Levy，其實就已預測「人機婚姻」大約會在2050年合法化。
倫敦城市大學電腦系教授Adrian Cheok還認為，「人機婚姻」對社會有益。他認為，很多人類的婚姻並不幸福美滿，比起糟糕的婚姻，機器人或許是個不錯的選擇。
(中時)
文章來源：英國《每日郵報》
關鍵字：機器人、3D列印、InMoovator
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