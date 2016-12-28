小布和法國影后瑪莉詠銀幕火花真切 導演都認證

瑪莉詠柯蒂亞（左）和布萊德彼特的銀幕火花太強，一度傳出緋聞。（圖／UIP提供）

全片呈現一種絢麗懷舊的視覺風格。（圖／UIP提供）

場景包括充滿北非風情的卡薩布蘭卡和飽受德軍轟炸的倫敦，以及被德軍占領的法國小鎮。（圖／UIP提供）

布萊德彼特和瑪莉詠柯蒂亞首次合作電影《鶼鰈同盟》，女方就被傳成布裘戀分手的主因，連導演勞勃辛密克斯都認證：「當你在拍一個愛情片，你只能祈禱片中的兩位主角能夠擦出精采的火花，彷彿能夠從銀幕上感染到大家。這部電影很幸運做到了這一點，布萊德和瑪莉詠在片中擦出強烈的火花，他們給了對方非常多的情緒反應，所以只要他們一起出現在銀幕上，他們之間的化學反應就會顯得更真實、更熱切、更有感染力。」

瑪莉詠之後趕緊澄清和交往已久的男友感情穩定且懷有一子，才終止謠言，而製片史蒂夫史塔基讚美她：「除了瑪莉詠以外，我們想不到有誰能夠飾演瑪麗安這角色。」認可她為當代最偉大的法國女演員。勞勃也提到男主角麥斯瓦唐這角色特別難，必須詮釋內心的複雜世界，「布萊德真的盡了全力接受這項艱鉅的挑戰，演出非常到位。」

全片呈現一種絢麗懷舊的視覺風格，片中的場景包括充滿北非風情的卡薩布蘭卡和飽受德軍轟炸的倫敦，以及被德軍占領的法國小鎮，導演勞勃辛密克斯打造出一部足以比擬好萊塢黃金時代經典老片的電影，充滿了諜影重重的謎團、疑雲密布的危機，以及熱情如火的愛情，同時也運用21世紀的先進拍攝技術，讓觀眾完全沉浸於劇情中。

電影敘述第二次大戰的軍情諜報員麥斯瓦唐（布萊德彼特 飾）以及瑪麗安波塞魯爾（瑪莉詠柯蒂亞 飾），他們擅於弄虛作假、玩心理遊戲、東猜西揣以及刺殺行動。他們在執行一項極度危險的任務時意外地愛上對方，隨後他們一心只想脫離這種爾虞我詐的間諜生活，但是這對在戰時共結連理、鶼鰈情深的夫妻卻仍然必須面對種種疑慮與危險，不得不互相臆猜，其後果極可能足以致命，並影響這場大戰的局勢。該片於1月6日上映。

(中時)