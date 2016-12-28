推廣觀光 彰市印天空步道導覽地圖
為推廣觀光，彰化市公所印製八卦山天空步道小旅行導覽地圖，民眾按照地圖暢遊景點在臉書打卡抽獎，還能獲贈天空步道金幣。
彰化市公所今天發表「八卦山天空步道紀念幣」以及「半線漫遊-天空步道小旅行」導覽地圖，也配合地圖舉辦相關活動，邀請民眾一起來彰化八卦山天空步道以及周邊的景點進行遊覽。
彰化市長邱建富說，八卦山天空步道紀念幣正面有天空步道以及大佛的圖案，背面則是市公所建物的圖案，而紀念幣分為金、銀2種顏色；至於天空步道小旅行導覽地圖，設計以彰化火車站作為起點，一路吃喝玩樂暢遊小吃店家以及觀光景點，終點則是位於八卦山大佛風景區的天空步道。
邱建富表示，為了推廣觀光，市公所也配合舉辦活動，在明年1月1日至3月31日為止，民眾只要到彰化市公所城市暨觀光發展課的臉書點選這次的活動，按讚及分享，同時上傳天空步道、孔廟以及扇形車庫3處景點以及3處彰化市小吃伴手禮店家的合照，留言輸入通關密碼，就可以參加八卦山天空步道紀念幣的抽獎。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。