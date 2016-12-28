推廣觀光 彰市印天空步道導覽地圖

為推廣觀光，彰化市公所印製八卦山天空步道小旅行導覽地圖，民眾按照地圖暢遊景點在臉書打卡抽獎，還能獲贈天空步道金幣。

彰化市公所今天發表「八卦山天空步道紀念幣」以及「半線漫遊-天空步道小旅行」導覽地圖，也配合地圖舉辦相關活動，邀請民眾一起來彰化八卦山天空步道以及周邊的景點進行遊覽。

彰化市長邱建富說，八卦山天空步道紀念幣正面有天空步道以及大佛的圖案，背面則是市公所建物的圖案，而紀念幣分為金、銀2種顏色；至於天空步道小旅行導覽地圖，設計以彰化火車站作為起點，一路吃喝玩樂暢遊小吃店家以及觀光景點，終點則是位於八卦山大佛風景區的天空步道。

邱建富表示，為了推廣觀光，市公所也配合舉辦活動，在明年1月1日至3月31日為止，民眾只要到彰化市公所城市暨觀光發展課的臉書點選這次的活動，按讚及分享，同時上傳天空步道、孔廟以及扇形車庫3處景點以及3處彰化市小吃伴手禮店家的合照，留言輸入通關密碼，就可以參加八卦山天空步道紀念幣的抽獎。1051228

(中央社)