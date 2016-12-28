新年咒歐巴馬死 川普盟友認錯後再嘴砲

支持川普的美國富商帕拉迪諾因寫出他希望總統歐巴馬命喪狂牛病，及蜜雪兒回非洲與大猩猩住，引發軒然大波，他今天發布聲明表達悔意，但仍繼續抨擊歐巴馬。

帕拉迪諾（Carl Paladino）爭議性言論在水牛城（Buffalo）Artvoice報社曝光後，帕拉迪諾等了4天才發表聲明說，後悔侮辱歐巴馬和第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）。

帕拉迪諾寫道：「我多年來力助內城區少數族群擺脫貧窮，向來無意傷害他們，我向他們道歉。」

但在這份長篇聲明中，帕拉迪諾也再度把矛頭針對歐巴馬，稱他是「美國價值觀的叛徒」，還表示自己不會辭去水牛城的學校董事會職務。

帕拉迪諾寫說：「我不打算屈服於我對手中的狂熱分子。我絕對不是種族主義者。」

帕拉迪諾也首度表示，他從未有意公開個人評論。紐約「每日新聞」網站報導，他說，原本只打算把這些評論寄給友人，但在電腦上誤按「回覆」，而不是「轉寄」，結果誤傳給Artvoice。

Artvoice日前調查藝人和商人新年新希望，帕拉迪諾回應說希望歐巴馬命喪狂牛病，還寫說2017年希望看到蜜雪兒「變回男兒身」，並在辛巴威內陸解放自己，與大猩猩舒服地住在洞穴。

這番言論曝光後引發眾怒。帕拉迪諾曾於23日發表聲明為自己辯駁，但沒提到任何電腦操作失誤。

帕拉迪諾23日向「水牛城新聞報」（Buffalo News）證實，他確實做出不當評論，但同時也罵提問的新聞編輯。他當天早上說：「當然是我的評論。」「告訴他們去他們的。」

他甚至把新聞編輯的名字都說出來，說「這句話是對他講的」。遭帕拉迪諾點名的編輯是1名非裔人士，同時也是專欄作家。（譯者：中央社盧映孜）1051228

(中央社)