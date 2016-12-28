國軍老營區整建成效不良 遭凍5億預算
立法院外交及國防委員會朝野立委今天皆認為，國防部老舊營舍整建執行成效有待加強，決議凍結國防部「106年度國軍營舍及設施改建基金」預算新台幣5億元。
立法院外交及國防委員會今天審查國防部「106年度國軍營舍及設施改建基金」預算。國防部明年「老舊營舍整建計畫」編列新台幣29億3450萬元，該計畫是藉「小營區併大營區」，釋出土地的得款，專款專用辦理老舊營舍整建。
國民黨立委呂玉玲表示，老舊營舍整建預算逐年攀升，但執行率僅約6成，顯然未衡酌執行能力確實編列預算。提案凍結1億元。
民進黨立委王定宇也指出，國軍老舊營舍整建計畫101年預算為7億餘元，自102年至105年則從13.2億元增加到30.2億元，各年執行成效卻有待加強，如103年可支用預算執行率僅54.53%，5年執行率55.87%，因此提案刪減13億2052萬元。
國防部官員表示，過去執行率落後受數個原因影響，其中砲校搬遷案，因負責的建築師過世，須重訂新合約。豐原聯保廠委由台中市政府代辦，曾有落後，但已在今年結案。澎湖莒光營區原訂要搬遷，但地方政府有其考量。
國防部官員說，由於這三案佔預算的大部分，才會導致計畫進度落後。「老舊營舍改建計畫」屬於國防部的重大政策，希望朝野立委能酌刪100萬元就好。
王定宇表示，該計畫執行率仍偏低，年度預算也用不完，建議減列預算，讓國防部提高政策執行率。呂玉玲則建議凍結5億元。委員會最後決議凍結明年度「老舊營舍整建計畫」5億元，待國防部提出報告後始得動支。1051228
(中央社)
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