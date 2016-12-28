親情輓歌 國中女遭親哥用木棒瓦斯桶打死
台中市發生未成年哥哥殺死妹妹悲劇，16歲李姓少年不滿14歲妹妹在客廳跳繩，從口角拉扯演變為肢體衝突，哥哥一氣之下，怒持角木猛打妹妹頭部，並隨手拿起泡茶用的小瓦斯桶重擊，見妹妹昏厥，還用滑輪箱裝水，將妹妹頭壓到水裡，直到無氣息才罷手，事後向警方自首。
檢警調查，李姓少年26日晚間7時許行兇後，冷靜盥洗更衣，約2個多小時後，步行10多分鐘，到鄰近派出所自首，他向值班員警稱「我殺了人！」警方見他衣著整齊，神情鎮定，一度以為李少在開玩笑，追問細節，他顫抖說明殺妹過程。
員警見李少臉色發青，驚覺大事不妙，派線上巡邏員警載李少返家查看，一開門就見客廳凌亂，現場血跡斑斑，李妹則俯趴茶几旁，無生命徵象，而且身體僵硬，已明顯出現屍斑。
李女被親哥殺害，消息傳回死者就讀的國中，班上氣氛哀傷，幾位平常較好的同學都不敢相信這件事情，校方憂心對班上學生造成影響，已啟動入班輔導，後續將追蹤觀察學生狀況。
校長、學務主任、導師上午也到台中殯儀館探視家屬，校方指出，兄妹在校時，功課表現不錯，沒有特殊異狀，也沒有處分紀錄，而妹妹相當喜歡韓流明星，發生這樣的憾事，大家都很難過。
死者臉書上最近發布自己畫的少女漫畫，獲得許多讚美，校方並指出，死者參與學校畢業紀念冊製作，很遺憾她來不及畢業，待完成後會準備一份給予家長。
(中時)
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