中山大學碩士生曾柏穎發起 專屬妥瑞兒的音樂會
曾在音樂會被「請出去」，如今他要自己辦音樂會請妥瑞兒來聽！總統教育獎得主、中山大學社會學研究所碩士班的曾柏穎，年幼患有妥瑞症，因親身經歷，曾毅然決定舉辦全台灣首場「妥瑞兒慈善音樂會」，讓病友在自在的場合中聆賞動人樂章。
曾柏穎回憶，去年12月他因演奏家邀請前往音樂會，原本心情雀躍感動，沒想到，卻因妥瑞症發作不自主咳嗽、發出清喉嚨等聲響遭人白眼，還被工作人員請出場，他要求聽完一首曲子再走，最後不到20分鐘就被迫離開。
被趕出音樂會的曾柏穎忍不住痛哭失聲，他說「我難過的不是因為自己被霸凌或不友善對待，而是到底還有多少人受到像他這樣的待遇？」曾柏穎指出，妥瑞症患者經常是圖書館、電影院及藝文展場的不受歡迎人物，也曾在圖書館找資料時忍不住發出聲音，被人嗆「生病了不起喔！」
為讓妥瑞症患者享有和其他人同等權利和機會，曾柏穎今年創立「台灣妥瑞人協會」並擔任協會理事長；曾說，協會首件事，就是發起一場專屬於妥瑞兒的慈善音樂會，也是全台第一場獻給妥瑞症的公開音樂會。
歷過許多症狀帶來的試煉與考驗，曾柏穎決定要用自己的力量，幫助更多人，他預計明年到美國哈佛大學攻讀博士學位，希望未來可以成為特教老師，幫助妥瑞兒克服障礙，讓他們用自己的方式表現對於學得知識的喜悅。演出資訊請見 https://www.facebook.com/tic777/
(中時)
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