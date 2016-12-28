中山大學碩士生曾柏穎發起 專屬妥瑞兒的音樂會

曾柏穎(右後2、著白T)年幼患有妥瑞症，因親身經歷，毅然決定舉辦全台灣首場「妥瑞兒慈善音樂會」，讓病友在自在的場合中聆賞動人樂章。(劉宥廷攝)

曾在音樂會被「請出去」，如今他要自己辦音樂會請妥瑞兒來聽！總統教育獎得主、中山大學社會學研究所碩士班的曾柏穎，年幼患有妥瑞症，因親身經歷，曾毅然決定舉辦全台灣首場「妥瑞兒慈善音樂會」，讓病友在自在的場合中聆賞動人樂章。

曾柏穎回憶，去年12月他因演奏家邀請前往音樂會，原本心情雀躍感動，沒想到，卻因妥瑞症發作不自主咳嗽、發出清喉嚨等聲響遭人白眼，還被工作人員請出場，他要求聽完一首曲子再走，最後不到20分鐘就被迫離開。

被趕出音樂會的曾柏穎忍不住痛哭失聲，他說「我難過的不是因為自己被霸凌或不友善對待，而是到底還有多少人受到像他這樣的待遇？」曾柏穎指出，妥瑞症患者經常是圖書館、電影院及藝文展場的不受歡迎人物，也曾在圖書館找資料時忍不住發出聲音，被人嗆「生病了不起喔！」

為讓妥瑞症患者享有和其他人同等權利和機會，曾柏穎今年創立「台灣妥瑞人協會」並擔任協會理事長；曾說，協會首件事，就是發起一場專屬於妥瑞兒的慈善音樂會，也是全台第一場獻給妥瑞症的公開音樂會。

歷過許多症狀帶來的試煉與考驗，曾柏穎決定要用自己的力量，幫助更多人，他預計明年到美國哈佛大學攻讀博士學位，希望未來可以成為特教老師，幫助妥瑞兒克服障礙，讓他們用自己的方式表現對於學得知識的喜悅。演出資訊請見 https://www.facebook.com/tic777/

(中時)