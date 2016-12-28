低溫風雨中揮桿 林智勝「超勇」穿短袖
職棒球員工會高爾夫公益賽今天(28日)在低溫12度的風雨中開打，參與的職棒球星都穿上厚外套直呼「好冷」，只見中信兄弟「大師兄」林智勝一人穿著短袖在寒風中揮桿，還成了少數贏了「關主」胡金龍的球員。
這場高爾夫公益賽在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行，但遇上低溫又下雨，讓球員打起球來更辛苦，平常對高爾夫很有興趣的求員工會理事長胡金龍，這次擔任關主，守在第1洞等著和參賽者比開球距離，穿著厚風衣的他看到林智勝穿著短袖遠遠走來，也大喊「你不冷啊？」
林智勝提到，胡金龍都是在同一個定點，身體可能都結冰了，但因自己有一直在走動，較不冷，但放眼望去也只有林智勝穿著短袖在室外活動。
胡金龍打高爾夫的實力不輸打棒球，這次擔任關主也沒幾個人開球距離超越他，因此需捐款做公益，但向胡金龍拜師的林智勝卻「挑戰成功」，他說：「教練(胡金龍)今天失常，可能是太冷了。」
對於自己今天的表現，林智勝表示：「每天都打得很滿意啊，開心就好。」他也透露，平時胡金龍都會帶著他去練習，「自己最近練滿勤的，因為開始對高爾夫有興趣，就認真一點練。」
(中時電子報)
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